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Истоки безумия

12.02.2017 11:30
Истоки безумия

Дэнни МакБрайд, назначенный сценаристом новой части хоррор-франшизы «Хэллоуин», рассказал Cinema Blend, в каком направлении будет двигаться сюжет 11-й ленты цикла, а также пообещал, что фильм не будет перезапуском.

«Новая картина – не ремейк. Фактически её сюжет продолжает историю о Майкле Майерсе довольно приземленным способом.  Мы опираемся по большей части на мифологию первых двух частей, ту основу, от которой сюжет может оттолкнуться и пойти дальше», – сообщил МакБрайд.

Режиссером и со-сценаристом одиннадцатого «Хэллоуина» выступит Дэвид Гордон Грин, до этого не раз сотрудничавший с МакБрайдом. Создатель культового слэшера Джон Карпентер возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера и композитора.

Премьера хоррора запланирован на 19 октября 2018 года, через 40 лет после релиза оригинальной картины.

 

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