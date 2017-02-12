Истоки безумия

Дэнни МакБрайд, назначенный сценаристом новой части хоррор-франшизы «Хэллоуин», рассказал Cinema Blend, в каком направлении будет двигаться сюжет 11-й ленты цикла, а также пообещал, что фильм не будет перезапуском.

«Новая картина – не ремейк. Фактически её сюжет продолжает историю о Майкле Майерсе довольно приземленным способом. Мы опираемся по большей части на мифологию первых двух частей, ту основу, от которой сюжет может оттолкнуться и пойти дальше», – сообщил МакБрайд.

Режиссером и со-сценаристом одиннадцатого «Хэллоуина» выступит Дэвид Гордон Грин, до этого не раз сотрудничавший с МакБрайдом. Создатель культового слэшера Джон Карпентер возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера и композитора.

Премьера хоррора запланирован на 19 октября 2018 года, через 40 лет после релиза оригинальной картины.