История Фрэнки

Съемки главного долгостроя Мартина Скорсезе – гангстерской драмы «Ирландец» с участием Роберта Де Ниро, Джо Пеши и Аль Пачино – могут начаться уже в августе, сообщают IndieWire. Однако рассчитывать на релиз фильма в ближайший год не стоит: источники издания утверждают, что Netflix планируют выпустить картину лишь в 2019 году, поскольку процесс пост-продакшена займет приличное время.

Сценарий за авторством Стивена Зэйллиана основан на романе Чарльза Брандта «Я слышал, вы красите дома». В центре сюжета находится гангстер Фрэнки Ширан, известный по кличке Ирландец, рассказывающий на смертном одре о своем темном прошлом. Ширан признается, что он научился без зазрения совести отнимать жизни на фронтах Второй мировой войны, а по возвращению в США нашел применение своим навыкам в криминальной сфере. Всего гангстер совершил около 25 заказных убийств, в том числе предполагается, что Фрэнки был замешан в исчезновении профсоюзного лидера Джимми Хоффа.



Для создания фильма Скорсезе понадобится бюджет размером в 100 миллионов долларов, необходимый по большей части для применения компьютерной графики: в «Ирландце» будет использована недешевая технология омоложения актеров, поскольку значительную часть хронометража отведут под флэшбеки.

Каст проекта также может пополнить Харви Кейтель, однако его участие еще не подтверждено официально. Точную дату премьеры ленты Netflix пока что не раскрывают.