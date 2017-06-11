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История Паучка

11.06.2017 18:00
История Паучка

Появился расширенный ролик о создании блокбастера Marvel «Человек-паук: Возвращение домой» с комментариями от Тома Холлэнда, Зендаи Коулман, Роберта Дауни мл., Кевина Файги и других.

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка. Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл ЧернасДжон ФавроКеннет ЧойЛора Харрьер, Ангур Райс, Джейкоб БаталонЛоган Маршалл-ГринБоким Вудбайн, Дональд Гловер, Мартин Старр и другие. Режиссером выступил Джон УоттсПолицейская машина»), сценарий же написал  Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. ГолдштейнКаникулы»).

В российском прокате новый «Человек-паук» окажется 6 июля.

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