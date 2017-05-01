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Из Кентукки

01.05.2017 21:20
Из Кентукки

Появился новый ролик о создании кинокомикса «Kingsman: Золотое кольцо», в котором режиссер Мэттью Вон рассказывает о любимом напитке американских агентов из Statesman – бурбоне.

После того, как штаб-квартира Kingsman была разрушена новым злодеем по имени Поппи (Джулианна Мур), агентам Эггси и Мерлину не остается ничего иного, как обратиться за помощью к американским коллегам из аналогичной разведслужбы под названием Statesman. Переборов неприязнь, супершпионам придется найти общий язык и вместе бороться за спасение мира от надвигающегося зла.

Холли Берри сыграла главу ЦРУ, Педро Паскаль – агента Джэка Дэниелса, а Ченнинг Татум исполнил роль агента Текилы. Также в касте значатся Тэрон Эджертон, Колин Ферт, Марк Стронг, Джефф Бриджес, Элтон Джон, Винни Джонс и Эдвард Холкрофт.

На широких экранах шпионский боевик окажется 28 сентября.

 

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