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Изгой Атлантиды

29.04.2017 17:06
Изгой Атлантиды

Выходящий в прокат в декабре 2018-го года «Аквамен» станет первым сольным полнометражным фильмом с участием титульного супергероя DC. Исполнитель главной роли, Джейсон Момоа, рассказал в недавней беседе с GQ о подходе к своему персонажу и его характере.

«Раньше мы ничего особенного от этого парня не видели и не ждали, поэтому прекрасно, что он здесь на равных. До меня не было, например, четверых актеров, игравших Аквамена, и я задаю тон для этого персонажа», – заявил Момоа. «Что касается Артура, то его никогда особо не принимали ни на суше, ни в Атлантиде. Он полукровка, но при этом лучший в обоих мирах. Он просто не знает, как обращаться со своей силой. Так что это своего рода история о взрослении, превращении из молодого человека в мужчину, или из мужчины в короля. Он очень многое потерял и должен с этим как-то справиться. Он аутсайдер».

Артур Карри (Джейсон Момоа) был сыном работника маяка по имени Том Карри (Темуэра Моррисон) и женщины по имени Атланна (Николь Кидман). Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

Режиссерское кресло супергеройского экшена занимает Джеймса Вана. Автором сценария выступил Уилл Билл, написавший скрипт по сюжету самого Вана и Джеффа Джонса. Эмбер Хёрд исполнит роль Меры – королевы Атлантиды и супруги героя Момоа, а Дольф Лундгрен – короля Нерея, правителя подводного царства Ксебел, который мечтает убить Аквамена, а также имеет свои виды на Меру. Уиллем Дефо воплотит образ наставника и помощника Аквамена по имени Нуидис Валко. Патрик Уилсон сыграет суперзлодея Орма Мариуса (или Повелителя Океанов), сводного брата Аквамена, стремящегося свергнуть Артура и узурпировать трон. Роль еще одного антагониста по имени Чёрная Манта исполнит Яхья Абдул-Марин II.

В отечественном прокате блокбастер можно увидеть с 21 декабря 2018 года.

 

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