Каблуки Фишман

Появился дебютный трейлер комедии «Бабушка лёгкого поведения», в которой Александр Ревва сыграл мастера перевоплощений по прозвищу «Трансформер», попавшего в безвыходную ситуацию после того, как он перешел дорогу бандитам.

Саня – аферист и король перевоплощений. За свою карьеру мелкого мошенника Саня трансформировался в сотни разных персонажей. От братка до прокурора, от жиголо до старушки с наследством - он безукоризненно гримировался и идеально исполнял любую роль. Все было весело и непринужденно, пока однажды “что-то пошло не так”! Саня угнал дорогой автомобиль, в котором оказался чемодан с компроматом на очень опасных людей. Теперь его ищут буквально все. Выход один: “залечь на дно”, и Саня решает поселиться в доме для престарелых, трансформировавшись в собственную пожилую тётю. Так, в образе Александры Павловны Фишман начинается новая жизнь Сани – поворот судьбы, который подарит ему любовь и сделает из него приличного человека.

Компанию Ревве составили Глюкоза, Владимир Толоконников, Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Евгений Герчаков, Наталья Бардо и другие. Режиссером ленты выступил Марюс Вайсберг («8 новых свиданий», «Любовь в большом городе»).

На экраны кинотеатров «Бабушка лёгкого поведения» попадет 17 августа.