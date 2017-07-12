Камбэк банды

Warner Bros. серьезно взялись за сиквел «Отряда самоубийц» и планируют приступить к съемкам уже в начале следующего года, Главным претендентом на пост режиссера ленты называется Хауме Кольет-Серра («Отмель», «Ночной беглец»).

Ранее в числе возможных постановщиков проекта также значились Мел Гибсон, Даниэль Эспиноса и Джонатан Ливайн. Первую версию сценария написал Адам Козад, сейчас его скрипт переделывает Зак Пенн («Мстители», «Люди Икс: Последняя битва»). К своим ролям в сиквеле вернутся Марго Робби, Уилл Смит, Юэль Киннаман и другие участники каста первой части.

Точную дату релиза «Отряда самоубийц 2» WB и DC пока что не раскрывают.