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Камбэк банды

12.07.2017 10:00
Камбэк банды

Warner Bros. серьезно взялись за сиквел «Отряда самоубийц» и планируют приступить к съемкам уже в начале следующего года, Главным претендентом на пост режиссера ленты называется Хауме Кольет-СерраОтмель», «Ночной беглец»).

Ранее в числе возможных постановщиков проекта также значились Мел ГибсонДаниэль Эспиноса и Джонатан Ливайн. Первую версию сценария написал Адам Козад, сейчас его скрипт переделывает Зак ПеннМстители», «Люди Икс: Последняя битва»). К своим ролям в сиквеле вернутся Марго Робби, Уилл Смит, Юэль Киннаман и другие участники каста первой части.

Точную дату релиза «Отряда самоубийц 2» WB и DC пока что не раскрывают.

 

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