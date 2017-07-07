Камбэк Фьюри

Как сообщают Deadline, Сэмюэл Л. Джексон вернется к роли Ника Фьюри в предстоящем фильме «Капитан Марвел». Актер снова объединится с Бри Ларсон, которая снималась вместе с Джексоном в картине «Конг: Остров Черепа».

Главная героиня проекта, Кэрол Денверс, впервые появилась в комиксах в 1968 году. Дослужившись до майора ВВС США, Кэрол стала работать на Ника Фьюри, пока однажды взрыв психо-магнетонного устройства не привел к трансформации Денверс в гибрид человека и Крии. Так Кэрол Денверс стала Мисс Марвел, а позднее Двойной Звездой и новым Капитаном Марвел.

Режиссерами супергеройского блокбастера выступят Анна Боуден и Райан Флек («Прогулка по Миссисипи»). Сценарий пишут Мег ЛеФов («Головоломка») и Николь Перлман («Стражи Галактики»).

Премьера картины запланирована на 8 марта 2019 года.