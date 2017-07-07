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Камбэк Фьюри

07.07.2017 11:15
Камбэк Фьюри

Как сообщают Deadline, Сэмюэл Л. Джексон вернется к роли Ника Фьюри в предстоящем фильме «Капитан Марвел». Актер снова объединится с Бри Ларсон, которая снималась вместе с Джексоном в картине «Конг: Остров Черепа».

Главная героиня проекта, Кэрол Денверс, впервые появилась в комиксах в 1968 году. Дослужившись до майора ВВС США, Кэрол стала работать на Ника Фьюри, пока однажды взрыв психо-магнетонного устройства не привел к трансформации Денверс в гибрид человека и Крии. Так Кэрол Денверс стала Мисс Марвел, а позднее Двойной Звездой и новым Капитаном Марвел.

Режиссерами супергеройского блокбастера выступят Анна Боуден и Райан ФлекПрогулка по Миссисипи»). Сценарий пишут Мег ЛеФовГоловоломка») и Николь ПерлманСтражи Галактики»).

Премьера картины запланирована на 8 марта 2019 года.

 

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