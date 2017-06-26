Камбэк Вульфа

Warner Bros. запускают в производство сиквел криминального триллера «Расплата» про аутичного бухгалтера-киллера. К работе над второй частью студия планирует подключить ту же команду в виде режиссера Гэвина О'Коннора, сценариста Билла Дюбюка и исполнителя главной роли Бена Аффлека.

Для офисного мира Кристиан Вульф – бухгалтер, которого стоит бояться. Его математический талант вкупе с маниакальным педантизмом не оставляют ни шанса тем, кто решит тягаться с ним в финансовых вопросах. Для мира криминала – это киллер-перфекционист, у которого не бывает проколов. Двойная жизнь для человека, просчитывающего до мелочей все и вся, всего лишь большая математическая таблица, где нужно следовать правилам. Но даже в таких идеальных схемах есть место случайной погрешности.

Дату релиза продолжения «Расплаты» WB не называют.