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Камень короля

17.02.2017 21:00
Камень короля

Очередной отрывок из фантастического блокбастера «Конг: Остров Черепа», в котором могучий Конг сражается с жутким двулапым монстром. Каст фильма Джордана Вогт-Робертса составляют Том Хиддлстон, Бри ЛарсонТоби КеббеллСэмюэл Л. Джексон и Джон Гудман.

Действие сюжета перенесет нас в 1970-е годы прошлого века. Главный герой организует экспедицию к Острову Черепа, вечно покрытого туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг. Там он хочет найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественники сталкиваются с королем острова, гигантской гориллой, которой явно было не по душе варварское вмешательство иноземцев. Пытаясь спасти свои жизни, члены экспедиции раскрывают давний секрет острова и наконец понимают, что роль короля - это его защита острова от огромных доисторических тварей.

Отечественный релиз ленты «Конг: Остров Черепа» намечен на 9 марта.

 

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