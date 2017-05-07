Кантри-папа

Каст 2-го сезона популярной мистической теледрамы «Очень странные дела» пополнился актером Уиллом Чейзом («Нэшвилл»), который сыграет отца двух новых персонажей в исполнении Сэди Синк и Дакра Монтгомери.
Действие сюжета развернется в 1984 году. Сезон включит в себя 9 эпизодов, шоураннерами снова выступают братья Мэтт и Росс Даффер. К своим ролям вернутся Финн Уолфхард, Гэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб МакЛафлин, Милли Бобби Браун и другие. Также во 2 сезоне появятся Шон Эстин, Линнеа Бертелсен и Пол Райзер.
Возвращение популярного телепроекта ожидается на Netflix в конце октября.
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