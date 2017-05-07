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Кантри-папа

07.05.2017 00:00
Кантри-папа

Каст 2-го сезона популярной мистической теледрамы «Очень странные дела» пополнился актером Уиллом ЧейзомНэшвилл»), который сыграет отца двух новых персонажей в исполнении Сэди Синк и Дакра Монтгомери.

Действие сюжета развернется в 1984 году. Сезон включит в себя 9 эпизодов, шоураннерами снова выступают братья Мэтт и Росс Даффер. К своим ролям вернутся Финн Уолфхард, Гэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб МакЛафлин, Милли Бобби Браун и другие. Также во 2 сезоне появятся Шон Эстин, Линнеа Бертелсен и Пол Райзер.

Возвращение популярного телепроекта ожидается на Netflix в конце октября.

 

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