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Кайдзю грядут

17.02.2017 09:45
Кайдзю грядут

Стивен С. ДеНайт поделился официальным лого своего фантастического боевика «Тихоокеанский рубеж 2: Восстание», главные роли в котором достались Джону Бойеге (играет сына маршала Стэкера Пентекоста), Скотту Иствуду и Кэйли Спэйни.

Также в касте значатся имена Тянь Цзин, Ника Тарабэя и Дзин Чжана. Детали сюжета сиквела держатся в секрете. Сценарий написал Джон СпэйтсПрометей», «Доктор Стрэндж»), а продюсером выступил Гильермо дель Торо.

Выход «Тихоокеанского рубежа 2» ожидается 23 февраля 2018 года.

 

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