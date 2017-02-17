Кайдзю грядут

Стивен С. ДеНайт поделился официальным лого своего фантастического боевика «Тихоокеанский рубеж 2: Восстание», главные роли в котором достались Джону Бойеге (играет сына маршала Стэкера Пентекоста), Скотту Иствуду и Кэйли Спэйни.
Также в касте значатся имена Тянь Цзин, Ника Тарабэя и Дзин Чжана. Детали сюжета сиквела держатся в секрете. Сценарий написал Джон Спэйтс («Прометей», «Доктор Стрэндж»), а продюсером выступил Гильермо дель Торо.
Выход «Тихоокеанского рубежа 2» ожидается 23 февраля 2018 года.
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