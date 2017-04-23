20th Century Fox опубликовали новое превью трейлера экшн-ленты «Kingsman: Золотое кольцо» Мэттью Вона. Выход полной версии долгожданного ролика состоится уже завтра.

После того, как штаб-квартира Kingsman была разрушена новым злодеем по имени Поппи (Джулианна Мур), агентам Эггси и Мерлину не остается ничего иного, как обратиться за помощью к американским коллегам из аналогичной разведслужбы под названием Statesman. Переборов неприязнь, супершпионам придется найти общий язык и вместе бороться за спасение мира от надвигающегося зла.

Холли Берри воплощает образ главы ЦРУ, Педро Паскаль некоего агента Джэка Дэниелса, а Ченнинг Татум исполнит роль агента Текилы. К своим ролям в сиквеле вернутся Тэрон Эджертон, Колин Ферт, Марк Стронг и Эдвард Холкрофт. Также в касте значатся Элтон Джон, Винни Джонс и Джефф Бриджес.

На широких экранах фильм окажется 28 сентября.