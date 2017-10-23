Кино у дома

В Москве появится новая сеть кинотеатров, созданная компанией CJ CGV и владельцем крупнейшего ритейл-проекта города ADG group. Совместное предприятие займется развитием новой концепции кинопоказа в России. Кинооператор станет якорным арендатором сети районных центров ADG group и получит 160 экранов в 33 кинотеатрах Москвы.



23 октября CJ CGV и ADG group объявили о создании совместного предприятия с долевым участием 70/30 (CJ CGV и ADG group, соответственно). Новая компания станет якорным арендатором сети районных центров ADG group: кинооператор арендует площади под 160 кинозалов в 33 объектах. При сохранении текущих показателей другими игроками рынка, после запуска всех локаций новая киносеть станет первой по количеству кинотеатров и второй по количеству экранов в Москве.

В декабре 2014 года ADG group приобрела у Правительства Москвы 39 устаревших кинотеатров в густонаселенных спальных районах столицы. На их базе девелопер создает новый формат коммерческой недвижимости — сеть районных центров. Цель проекта — воссоздать историческую функцию мест притяжения районной активности и повысить качество жизни 2,5 миллионов москвичей, проживающих в пешей доступности от объектов. Районные центры предложат посетителям всё, что нужно для интересного досуга и комфортного шопинга рядом с домом. Объекты дополнят онлайн-инфраструктурой: медиа-каналами, онлайн-витриной, системой персонализированных коммуникаций с жителями.

CJ CGV — сеть кинотеатров из Южной Кореи, пятая по величине в мире. Компания представлена в Китае, Индонезии, Мьянме, Турции, Вьетнаме и США, где имеет более 400 кинотеатров и 3 000 экранов. Россия станет 7-й в списке стран присутствия CJ CGV, а кинооператор, созданный в результате партнерства с ADG group, — единственным международным игроком на российском рынке кинопоказа. Новая киносеть предложит кинозрителям не только уникальное качество сервиса и новейшие технологии по доступной цене, но и не имеющую аналогов в России концепцию кинопоказа.

Со Джан (Seo Jung), CEO CJ CGV: «В ADG group мы нашли надежного партнера c сильной локальной экспертизой. Масштаб и концепция проекта отвечают нашим ожиданиям от выхода на новый рынок. Мы рады, что наш партнер, как и мы, считает необходимым дать зрителям уникальный опыт кинопросмотра и качественный высокотехнологичный сервис». Со Джан подчеркнул, что Россия — стратегически важный для CJ CGV рынок: «Эта сделка — прекрасная возможность открыть кинобизнесу «Великий Шёлковый путь» в Европу уже в ближайшем будущем».

Григорий Печерский, управляющий партнер ADG group: «Мы рассчитываем, что партнерство будет успешным и плодотворным для обеих сторон. Масштабная сделка с мировым игроком еще раз подтверждает эффективность концепции районных центров и нашу готовность изменить к лучшему жизни 2,5 миллионов москвичей, живущих в пешей доступности от наших объектов. С приходом CJ CGV в проект нам больше не нужно объяснять потенциальным арендаторам, что мы предлагаем не просто площади, а качественно новый формат ритейла, гарантирующий постоянную аудиторию и ее ежедневное внимание».

Концепция кинотеатров будет разработана объединенной проектной группой специалистов CJ CGV и ADG group. В рамках общего дизайн-кода сети районных центров будет создано единое пространство киноэтажа, гармонично сочетающееся с досуговыми, образовательными и ресторанными зонами. Объединенная команда также будет работать над созданием новой для России концепции кинопоказа, чтобы предложить москвичам уникальное с точки зрения соотношения «цена-качество» досуговое предложение: кино у дома и билет в кинозал бизнес-класса по доступной цене.