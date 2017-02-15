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Когти Дафны

15.02.2017 18:05
Когти Дафны

Режиссер Джеймс Мэнголд выложил новый стилизованный промо-ролик своего фильма «Логан», рассказывающий о том, как Лауре Кинни a.k.a Икс-23 (Дафна Кин) вживили когти.

Действие сюжета разворачивается в 2029 году. Большинство мутантов мертвы, команда Людей Икс перестала существовать. Мир изменился – в нем нет места таким как Логан (Хью Джекман). Постаревший и покалеченный жизнью герой, который давно перестал называть себя Росомахой, доживает свои последние дни, находя утешение в бутылке и заботе о больном Альцгеймером Чарльзе Ксавье (Патрик Стюарт), чья память с каждым днем становится всё хуже. Сам Логан уже давно не тот неуязвимый воин – его способность к регенерации стремительно угасает, а старые раны отзываются невыносимой болью.

Но судьба вынуждает Логана вновь выпустить когти, когда он встречает своего клона – маленькую девочку по имени Лаура Кинни, за которой охотится могущественная корпорация, превращающая оставшихся в живых мутантов в машины смерти и планирующая с их помощью погрузить мир в хаос.

Сценарий писали Майкл ГринБегущий по лезвию 2049»), Скотт Фрэнк и сам Мэнголд по сюжету Дэвида Джеймса Келли. В касте также значатся Бойд Холбрук (Дональд Пирс), Ричард Э. Грант (доктор Зандер Райс), Стивен Мерчант (Калибан), Эрик Ла Салль, Дорис Моргадо, Элизабет РодригесДэйв ДэвисЛорен ГроссДэвид Каллавэй, Ребекка Чулев, Дж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

На широких экранах «Логана» можно будет увидеть с 2 марта.

 

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