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Команда Капитана

03.11.2017 11:20
Команда Капитана

Актерский состав блокбастера «Шазам!» из киновселенной DC пополняется новыми участниками: главная женская роль в проекте досталась Грэйс ФултонПроклятие Аннабель: Зарождение зла»), а образ центрального злодея доктора Сиваны планирует воплотить Марк СтронгKingsman», «Рок-н-рольщик»).

Сюжет расскажет о тинэйджере по имени Билли Бэтсон, который может превращаться во взрослого супергероя, произнеся магическое слово «Шазам!», в оригинале являющееся акронимом шести легендарных богов и героев древнего мира и их способностей: мудрости Соломона (Solomon), силы Геракла (Hercules), стойкости Атласа (Atlas), мощи Зевса (Zeus), смелости Ахиллеса (Achilles) и скорости Меркурия (Mercury).

Титульного супергероя Шазама сыграет Закари Левай («Чак», «Тор 2: Царство тьмы», «Клава, давай!»). Режиссером кинокомикса выступит Дэвид Ф. Сандберг («И гаснет свет…», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»), сценарий написал Генри ГэйденВнеземное эхо»). Одним из продюсеров ленты станет Питер Сэфрэн, ранее работавший с Сандбергом над «Проклятием Аннабель», а также над сольником «Аквамена» Джеймса Вана.

Старт съемок «Шазама» намечен февраль 2018-го, а релиз фильма состоится 5 апреля 2019 года. 

 

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