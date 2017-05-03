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Команда короля

03.05.2017 12:00
Команда короля

Стали доступны сразу 6 новых промо-роликов эпической картины Гая Ричи «Меч Короля Артура». На экранах кинотеатров фантастическая лента с участием Чарли Ханнэма и Джуда Лоу окажется 11 мая.

Молодой Артур руководит бандой, промышляющей в переулках Лондиниума, не подозревая, для какой жизни он был рождён. Все меняется, когда в его руки попадает легендарный меч Экскалибур. Мгновенно вызвав силу Экскалибура, Артур вынужден принять несколько трудных решений. Герой встречает загадочную девушку по имени Гвиневра (Астрид Берже-Фрисби) и присоединяется к сопротивлению. Теперь судьба всей Англии находится в его руках, ведь Артуру предстоит не только побороть своих внутренних демонов, но и объединить вокруг себя народ, чтобы свергнуть зловещего мага-тирана Вортигерна и вернуть принадлежащий ему по праву рождения трон.

Сценарий написал Джоби ХэролдРобин Гуд: Начало»), а в актерском составе также числятся Эрик Бана, Аннабель Уоллис, Элин Пауэлл, Эйдан Гиллен, Кэти МакГрат и Дэвид Бекхэм.

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