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Конец истории

02.06.2017 00:00
Конец истории

Netflix объявили об отмене научно-фантастического сериала «Восьмое чувство», над которым работали сестры Вачовски и Дж. Майкл Стражински. Изначально был запланировал выпуск 5 сезонов, но в итоге шоу смогло продержаться всего два.

«После 23 эпизодов, 16 городов и 13 стран история “Восьмого чувства” подошла к концу. Он стал именно таким, каким фанаты и мы сами мечтали его видеть: смелым, эмоциональным, дерзким, ошеломляющим и просто незабываемым», ‒ сообщила вице-президент Netflix по оригинальному контенту Синди Холланд.

На прошлой неделе стриминговый сервис также закрыл сериал «Отжиг» после первого сезона, и на этом, судя по всему, останавливаться не собирается: накануне глава Netflix заявил, что компания «должна увеличить количество отмененных проектов».

 

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