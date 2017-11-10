Конец комедианта

Премьера комедии «Я люблю тебя, папочка», которая должна была состояться в Нью-Йорке, отменена ‒ режиссера и исполнителя главной роли в фильме Луи Си Кея обвинили в непристойном поведении. Звезды проекта Чарли Дэй и Хлоя Грейс Морец отказались от участия в промокампании ленты.

Накануне The New York Times опубликовали свидетельства сразу 5 женщин о том, что Луи мастурбировал в их присутствии. Выход статьи привел к отмене премьеры нового фильма стэндап-комика, параллельно отказавшегося от выступления на шоу Стивена Кольбера. Кроме того, HBO пообещали убрать все проекты Луи Си Кея из своего стримингового сервиса, а канал FX, выпустивший пять сезонов сериала «Луи», рассматривает вопрос о прекращении сотрудничества с комиком.