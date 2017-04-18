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Король цыплят

18.04.2017 13:20
Король цыплят

В третьем сезоне «Лучше звоните Солу» нас ожидает возвращение харизматичного злодея из сериала «Во все тяжкие» – Густаво Фринга. Во время беседы с EW исполнитель роли Фринга, Джанкарло Эспозито, признался, что по-прежнему хочет увидеть спин-офф о своем персонаже.

«Ранее я уже делился своей идеей о создании спин-оффа про Густаво Фринга, не знаю, видели ли это Винс и Питер или AMC с Sony», – говорит Эспозито. «Один журналист однажды спросил меня, мол, “Сейчас идет третий сезон, затем будет еще парочка, но что потом?”. Время действительно летит очень быстро. Поэтому я постоянно упоминаю о спин-оффе, в надежде, что он станет реальностью. Хотя мне кажется, что если мы в полной мере исследуем историю Гуса в “Лучше звоните Солу”, то в отдельном сериале о нем может и не быть надобности».

На момент действия третьего сезона Фринг еще не стал королем мета и только начал «искать свой путь». Персонажа же Боба Оденкерка – адвоката Джимми МакГилла, который затем перевоплотится в Сола Гудмана ‒ ждут серьезные проблемы, поскольку ему может грозить самый настоящий тюремный срок.

Обязанности шоураннеров проекта снова взяли на себя Винс Гиллиган и Питер Гулд. Новый сезон будет состоять из 10 эпизодов.

 

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