Королева кайдзю

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун стала первой участницей каста сиквела «Годзиллы» под названием «Годзилла: Король монстров». Премьера блокбастера состоится весной 2019 года.
Режиссерское кресло досталось Майклу Доэрти («Крампус», «Кошелек или жизнь»), который также напишет сценарий фильма вместе с Заком Шилдсом. В широком прокате вторая «Годзилла», где авторы покажут множество классических монстров (среди которых Мотра, Родан и Король Гидора) окажется 22 марта 2019 года.
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