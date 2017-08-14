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Королева покера

14.08.2017 18:30
Королева покера

Вышел дебютный тизер биографической драмы «Игра Молли» о бывшей спортсменке в исполнении Джессики Честейн, которая стала королевой подпольных покерных турниров. Релиз полноценного трейлера ленты намечен на завтра.

Сюжет расскажет об успешной лыжнице Молли Блум (Честейн), которая начала организовывать подпольные турниры по покеру после того, как ее не взяли в состав американской олимпийской сборной. Турниры Блум посещали в основном звезды Голливуда и спорта, миллионеры, а также русские мафиози.

Адаптированный сценарий, основанный на одноименных мемуарах Молли Блум, написал Аарон СоркинСоциальная сеть», «Стив Джобс»), он же занял режиссерское кресло. Кевин Костнер воплотил образ отца главной героини, а Идрис Эльба ‒ адвоката-криминалиста покерной королевы. Майкл Сера исполнил роль некоего Игрока Икс – знаменитость, у которого завязываются необычные отношения с Молли.

Премьера байопика состоится 22 ноября.

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