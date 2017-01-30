Красная чаша

Режиссер Кристофер Миллер объявил через свой аккаунт в твиттере о старте съемок спин-оффа «Хан Соло: Звездные войны. Истории». В образе титульного героя появится Олден Эренрайк, а постановщиком фильма также выступает Фил Лорд.

Лоуренс Кэздан и Джон Кэздан написали сценарий первого «сольника», рассказывающего о становлении Хана Соло в качестве контрабандиста, вора и негодяя, до того, как Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби встретили его в Мос Эйсли.

Роль друга Хана, Лэндо Калриссиана, исполнит Дональд Гловер, а его наставника Гарриса Шрайка – Вуди Харрельсон. Главную женскую роль в спин-оффе получила звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Фильм о Хане Соло невозможно представить без Чубакки, которого, скорее всего, сыграет Йонас Суотамо, уже примерявший на себя костюм вуки в «Пробуждении Силы».

В широком прокате лента окажется 25 мая 2018 года.