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Крепкий тандем

06.11.2017 13:45
Крепкий тандем

Во время лондонской встречи актерского состава «Лиги справедливости» с прессой Бен Аффлек рассказал о вкладе в проект режиссера Джосса Уидона, а также объяснил, почему «Лига» по-прежнему остается фильмом Зака Снайдера.

«Зак собрал весь каст, перед этим он снял два фильма [из киновселенной DC], которые оказали огромное влияние на “Лигу справедливости” в плане дизайна, сюжета и всего остального. Это всё ещё картина Снайдера», ‒ говорит Бен. «Хотя я не думаю, что кто-то может с точностью сказать: “Вот эта сцена Джосса, а эта ‒ Зака”. Скорее, они вместе трудились ради достижения общей цели, и для меня было вполне очевидно, что работа Джосса строилась на тех вещах, которые обсуждались им вместе с Заком».

 

Аффлек продолжает: «Нам очень повезло, что Джосс смог поучаствовать в создании фильма, ориентируясь на задумки Зака, но при этом добавил своего собственного стиля, присущих ему идей, тем самым сделав “Лигу справедливости” куда лучше. Я бы не сказал, что каждому кинопроекту обязательно нужны два режиссера, но данный опыт был довольно интересным».

 

Российская премьера супергеройского тим-апа DC намечена на 16 ноября.


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