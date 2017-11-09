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Кресло Джейн

09.11.2017 13:30
Кресло Джейн

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун рассматривается на роль Джилл Поул в фильме «Хроники Нарнии: Серебряное Кресло», сообщают That Hashtag Show. Постановкой ленты займется Джо ДжонстонПервый мститель», «Джуманджи»).

Четвертая часть кинофраншизы станет перезапуском фэнтезийного цикла, а также последней режиссерской работой Джонстона. Автором сценария экранизации одноименного романа К.С. Льюиса выступает Дэвид Маги («Жизнь Пи», «Волшебная страна»), а в качестве продюсеров значатся Марк Гордон и C.S. Lewis Company. Ранее Гордон заявлял, что «это будет абсолютно новая серия. Всё новое. Новые персонажи, новая команда».

Съемки проекта стартуют следующей зимой на Южном острове в Новой Зеландии, релиз запланирован на 2019-й год.

 


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