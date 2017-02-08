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Кресло Уолтера

08.02.2017 09:00
Кресло Уолтера

Опубликован первый кадр из фильма «Неприкасаемые» – голливудского ремейка популярной французской комедии «1+1». Главные роли в картине сыграли Кевин Харт и Брайан Крэнстон.

Сюжет рассказывает о богатом аристократе, прикованном к инвалидному креслу, и его помощнике, только что освободившемся из тюрьмы, которому удается привнести в размеренную жизнь сноба дух приключений.

Режиссерское кресло занимает Нил БергерОбласти тьмы», «Иллюзионист», «Дивергент»). Адаптированную версию сценария написал Джон Хэртмер. В актерский состав также входят Николь Кидман, Амара Каран и Рэйчел Алана Хэндлер.

 

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