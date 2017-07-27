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Кровь на улицах

27.07.2017 20:30
Кровь на улицах

В Сеть попал финальный трейлер драмы «Детройт» от режиссера Кэтрин БигелоуПовелитель бури», «Цель номер один») с участием Джона Бойеги, Энтони Маки, Джона Красински, Кейтлин Девер и Уилла Пултера.

Сюжет расскажет о реальном историческом событии, поводом для которого стал полицейский рейд в Детройте в июле 1967 года. Рейд привел к одному из самых больших восстаний на территории Соединенных Штатов, в результате которого десятки тысяч разъяренных жителей вышли из-под контроля властей, а город захлестнула волна насилия и налетов. Последствием разрушительных беспорядков стала гибель 43 человек.

Сценаристом картины выступил Марк Боал, ранее приложивший руку к двум военным драмам Бигелоу. Премьера «Детройта» запланирована на 4 августа, к 50-летнему юбилею описываемых в сюжете событий.

 
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