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Кровь в Мексике

06.08.2017 16:45
Кровь в Мексике

В этом году на экраны выходит продолжение боевика «Убийца» Дени Вильнёва под названием «Солдат», и сценарист ленты Тэйлор Шеридан пообещал в интервью с Collider, что вторая часть будет заметно брутальнее и жестче оригинала.

«Когда я сказал студии, что хотел бы написать сценарий к сиквелу, они решили созвать традиционное собрание, продумать план и так далее, а я ответил: “Нет, нет, ребята. Первый фильм был оригинальным. Сейчас я просто уйду, а затем вернусь с готовым скриптом, который вы возьмете в работу“. Они доверились мне, прочитали готовый вариант и наверняка подумали: „Вот черт. У нас большие проблемы“. По сравнению со второй частью ”Убийца” покажется комедией. Да, я вовсе не тот парень, который обычно пишет сиквелы», ‒ заявил Шеридан.

Сюжет сфокусируется на миссии Алехандро Гиллика (Бенисио Дель Торо), Мэтта Грэйвера (Джош Бролин) и Стива Форсинга (Джеффри Донован), отправляющихся в Мексику, чтобы начать войну между конкурирующими Мексиканскими картелями. Изабела Монер сыграет роль упрямой дочери главы наркокартеля, которому будут противостоять находящиеся под прикрытием Гиллик и Грэйвер.

Режиссером картины назначен Стефано Соллима (сериал «Гоморра»). Предполагается, что «Солдат» станет второй частью трилогии, посвященной персонажам Дель Торо и Бролина. Дата премьеры фильма на данный момент неизвестна.

 

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