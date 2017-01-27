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Кровавая высотка

27.01.2017 10:00
Кровавая высотка

Появился третий трейлер триллера «Эксперимент Белко», режиссером которого выступил Грег МакЛин, а сценаристом и продюсером ‒ Джеймс Ганн (дилогия «Стражи Галактики»). В актерский состав вошли Майкл РукерДжон К. МакГинлиАдриа Архона и Шон Ганн.

Почти сто человек, работающих на американскую компанию в Бразилии, оказываются запертыми на территории, где им объявляют, что если они не начнут убивать друг друга, то их всех ожидает неминуемая смерть. Волчьи законы быстро принимаются «заключенными» за должное, и вот уже пролита первая кровь, но что будет с финалистами этого нечеловеческого эксперимента? Не получится ли так, что, преступив мораль ради спасения своей жизни, они лишь тешат чей-то больной разум, который не собирается дарить спасение победителям?

Релиз «Эксперимента Белко» в широком прокате ожидается 17 марта.

 

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