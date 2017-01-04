Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Любить по-русски.
10 лучших российских романтических комедий
Самые ожидаемые фильмы мая 2015 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы мая 2015 года
Остров невезения.
10 замечательных звезд, которые ни разу не номинировались на «Оскар»
А теперь не смотри….
13 самых шокирующих сцен в кино
«Оскары» 2016 года.
28 основных претендентов на ключевые награды Киноакадемии
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Кровавый страйк

04.01.2017 14:20
Кровавый страйк

Если вам мало существующих ныне супергеройских киновселенных, то автор комиксов Роб Лайфелд (создатель Дэдпула) спешит на помощь. Вместе с Акивой Голдсманом и Грэмом Кингом  Лайфелд адаптирует для широких экранов несколько серий, объединенных во франшизу «Экстремальная вселенная».

Киноадаптации получат следующие комиксы: «Brigade», «Battlestone», «Bloodstrike», «Kaboom», «Re-Gex», «Cybrid» и «Bloodwulf». Параллельно Голдман займется экранизацией «Авенджелин», которая позднее может стать частью новой киновселенной. Судьба фильма по мотивам серии «Youngblood» на данный момент неизвестна.

Сейчас Кинг и Голдсман собирают «комнату сценаристов», чьей задачей будет написание единой сюжетной линии для «Экстремальной вселенной», способной совместить воедино истории почти сотни различных персонажей комиксов. Кроме того, авторы грядущих проектов киновселенной будут оглядываться на «Дэдпула», поэтому их фильмы тоже получат взрослый рейтинг R. 

 

 5

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Все о мужчинах. 16 самых ярких киногероев 2016 года (Евгений Ухов, Film.ru)
31.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Все о мужчинах

Так уж устроен наш мир – куда чаще главными героями фильмов становятся мужчины. Но если вы думаете, что от этого составлять список лучших киногероев проще, то вы ошибаетесь  →
2016 и все, все, все. Кинематографические и телевизионные итоги 2016 года (Борис Иванов, Film.ru)
25.12.2016
Борис Иванов, Film.ru

2016 и все, все, все

Как подвести кино- и телеитоги года? Мы выбрали самый простой путь – решили раздать неофициальные награды. Но не в банальных категориях вроде «самый лучший фильм» и «самый...  →
Только для ваших глаз. 16 главных WTF-моментов в фильмах 2016 года (Евгений Ухов, Film.ru)
24.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Только для ваших глаз

В уходящем году мы пережили немало удивительных экранных приключений. Мы отдельно вспоминаем в нашем ставшем уже традиционным топе те моменты из фильмов 2016 года, от которых у зрителей челюсти...  →
Война до победных титров. Итоги года: 15 лучших голливудских экшен-сцен 2016 года (Борис Иванов, Film.ru)
23.12.2016
Борис Иванов, Film.ru

Война до победных титров

Современный Голливуд может все, но лучше всего у него получается экшен. Чем порадовали нас постановщики боевых сцен в 2016-м?  →
Третий шанс. 10 актеров, не сломавшихся после двух серьезных провалов (Евгений Ухов, Film.ru)
27.02.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Третий шанс

Судьба редко дает оступившимся второй шанс – это только в кино отрицательный персонаж исправляется после покаяния, супруги сходятся вновь после измены, а неудачливые герои спасают Землю от...  →
Фоторепортаж: Райан Рейнольдс представил в Москве фильм «Дэдпул»
26.01.2016

Фоторепортаж: Райан Рейнольдс представил в Москве фильм «Дэдпул»

В рамках мирового промо-тура фильма «Дэдпул» российскую столицу посетил голливудский актер Райан Рейнольдс. В отеле Ritz Carlton он принял участие в фотоколле и пообщался с журналистами...  →
показать еще

Новости по теме

30.12.2016
Рейнольдс о несостоявшемся камео Дэдпула в «Логане».
17.12.2016
Райан Рейнолдс о причинах провала «Зеленого Фонаря».
12.12.2016
Хью Джекману урезали гонорар за работу в «Логане».
10.12.2016
Рейнольдс хочет увидеть Росомаху в одной из частей «Дэдпула».
09.12.2016
Райан Рейнолдс и Саймон Кинберг о масштабе «Дэдпула 2».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 фильмов, снимавшихся тремя и более режиссерами 10 фильмов, снимавшихся тремя и более режиссерами
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы апреля 2015 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы апреля 2015 года
10 режиссеров, с которыми тяжело работать 10 режиссеров, с которыми тяжело работать
10 экранных клоунов на любой вкус 10 экранных клоунов на любой вкус
10 очень злых положительных героев 10 очень злых положительных героев
10 лучших научно-фантастических фильмов о подростках 10 лучших научно-фантастических фильмов о подростках

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть