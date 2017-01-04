Кровавый страйк

Если вам мало существующих ныне супергеройских киновселенных, то автор комиксов Роб Лайфелд (создатель Дэдпула) спешит на помощь. Вместе с Акивой Голдсманом и Грэмом Кингом Лайфелд адаптирует для широких экранов несколько серий, объединенных во франшизу «Экстремальная вселенная».

Киноадаптации получат следующие комиксы: «Brigade», «Battlestone», «Bloodstrike», «Kaboom», «Re-Gex», «Cybrid» и «Bloodwulf». Параллельно Голдман займется экранизацией «Авенджелин», которая позднее может стать частью новой киновселенной. Судьба фильма по мотивам серии «Youngblood» на данный момент неизвестна.

Сейчас Кинг и Голдсман собирают «комнату сценаристов», чьей задачей будет написание единой сюжетной линии для «Экстремальной вселенной», способной совместить воедино истории почти сотни различных персонажей комиксов. Кроме того, авторы грядущих проектов киновселенной будут оглядываться на «Дэдпула», поэтому их фильмы тоже получат взрослый рейтинг R.