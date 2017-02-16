Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
Апокалипсис по плану.
10 самых раздражающих штампов фильмов-катастроф
Выпьем, няня! Где же кружка?
15 праздничных алкогольных киноигр
Денег много не бывает.
10 самых крупных актерских заработков
Где деньги, Зин?
10 фильмов, не выглядящих на заявленный бюджет
Контрольный выстрел.
15 ремейков, сделанных авторами оригинальных фильмов
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Кровный отец

16.02.2017 10:30
Кровный отец

Мел Гибсон планирует занять режиссерское кресло «Отряда самоубийц 2» и сейчас находится на ранней стадии переговоров с Warner Bros., сообщают THR. Однако Мел является не единственным кандидатом – Variety приводят имена еще трех режиссеров, которые тоже метят в постановщики блокбастера.

Как утверждают источники Variety, Уорнеры также ведут переговоры с Рубеном ФляйшеромДобро пожаловать в Zомбилэнд», «Охотники на гангстеров»), Даниэлем ЭспиносойКод доступа "Кейптаун"», «Живое») и Джонатаном ЛивайномРождество», «Тепло наших тел»). Впрочем, инсайдеры добавляют, что этот список не окончательный, и вскоре он может пополниться новыми именами.

На данный момент у сиквела «Отряда самоубийц» нет ни сценариста, ни обозначенной даты релиза.

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Вам бы все в игрушки играть. 10 лучших LEGO-версий трейлеров (Владислав Копысов, Film.ru)
14.02.2017
Владислав Копысов, Film.ru

Вам бы все в игрушки играть

«Лего. Бэтмен» успешно штурмует кинотеатры, победоносно заканчивая дебютный уик-энд в США на первом месте. По предварительным подсчетам, в копилке у «конструкторной»...  →
Гляди в оба!. 10 самых забавных камео и «пасхалок» 2016-года (Евгений Ухов, Film.ru)
05.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Гляди в оба!

Пересматривать совсем недавно вышедшие в прокат фильмы – занятие в высшей степени странное. Но иногда к таким картинам стоит вернуться хотя бы для того, чтобы поискать оставленные в них...  →
Нащупавшие дно. 15 актеров, сыгравших в 2016-м свои худшие роли (Евгений Ухов, Film.ru)
02.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Нащупавшие дно

Не всем удалось реализовать свои таланты и возможности, кто-то ошибся с проектом, кто-то играл спустя рукава, а кто-то и вовсе пустился во все тяжкие. Мы собрали для вас полтора десятка актеров,...  →
Женские штучки. 16 самых ярких киногероинь 2016 года (Евгений Ухов, Film.ru)
29.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Женские штучки

Ни один фильм не смог бы привлечь зрителей, если бы в нем не было выдающихся персонажей, способных увлечь за собой, поведать удивительный рассказ, заманить в захватывающее путешествие  →
2016 и все, все, все. Кинематографические и телевизионные итоги 2016 года (Борис Иванов, Film.ru)
25.12.2016
Борис Иванов, Film.ru

2016 и все, все, все

Как подвести кино- и телеитоги года? Мы выбрали самый простой путь – решили раздать неофициальные награды. Но не в банальных категориях вроде «самый лучший фильм» и «самый...  →
Блог: Чем больше читаю отзывов о "Великолепной семерке" (Борис Хохлов)
25.09.2016
Борис Хохлов

Блог: Чем больше читаю отзывов о «Великолепной семерке»

Чем больше читаю отзывов о "Великолепной семерке", тем четче ощущение, что это еще один "Отряд самоубийц", где Уилла Смита заменили на Дензела Вашингтона, но Харли Куинн не...  →
Фоторепортаж: Канны-2011
20.05.2011

Фоторепортаж: Канны-2011

Презентация и премьера фильма «Бобер». Джоди Фостер и Мел Гибсон представили на Каннском кинофестивале свою новую картину «Бобер».  →
показать еще

Новости по теме

22.01.2017
Дэвид Эйер признал провал «Отряда самоубийц».
19.01.2017
Джаред Лето намекнул на возвращение к роли Джокера.
03.01.2017
Свежий кадр с Марго Робби в образе Харли Куинн.
23.12.2016
Продюсер DC о «Лиге Справедливости» и «Чудо-Женщине».
17.12.2016
Уилл Смит хочет сыграть в «Готэмских Сиренах».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

Ожидаемые фильмы сентября 2015 года Ожидаемые фильмы сентября 2015 года
10 фильмов из 2000-х, где засветились Башни-близнецы 10 фильмов из 2000-х, где засветились Башни-близнецы
10 фильмов о супергероях, снятых не по комиксам 10 фильмов о супергероях, снятых не по комиксам
10 изначально мужских киноролей, сыгранных женщинами 10 изначально мужских киноролей, сыгранных женщинами
10 реальных историй, пугающих лучше любого хоррора 10 реальных историй, пугающих лучше любого хоррора
12 черно-белых фильмов для тех, кто не любит черно-белые фильмы 12 черно-белых фильмов для тех, кто не любит черно-белые фильмы

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть