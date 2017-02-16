Кровный отец

Мел Гибсон планирует занять режиссерское кресло «Отряда самоубийц 2» и сейчас находится на ранней стадии переговоров с Warner Bros., сообщают THR. Однако Мел является не единственным кандидатом – Variety приводят имена еще трех режиссеров, которые тоже метят в постановщики блокбастера.

Как утверждают источники Variety, Уорнеры также ведут переговоры с Рубеном Фляйшером («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Охотники на гангстеров»), Даниэлем Эспиносой («Код доступа "Кейптаун"», «Живое») и Джонатаном Ливайном («Рождество», «Тепло наших тел»). Впрочем, инсайдеры добавляют, что этот список не окончательный, и вскоре он может пополниться новыми именами.

На данный момент у сиквела «Отряда самоубийц» нет ни сценариста, ни обозначенной даты релиза.