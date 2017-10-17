Крупный игрок

В 2018-м стриминговый сервис Netflix собирается как следует взяться за создание оригинальных фильмов ‒ по словам директора контент-отдела Теда Сарандоса, в грядущем году компания выпустит больше 80 картин, то есть по одной каждые 4 дня.

Среди этих проектов будут как недорогие фестивальные ленты с бюджетом до миллиона долларов, так и фильмы помасштабнее, например, фэнтези-боевик «Яркость» режиссера Дэвида Эйера с Уиллом Смитом в главной роли и гангстерский эпик «Ирландец» Мартина Скорсезе с бюджетом $100 миллионов.

В целом в 2018 году Netflix планирует вложить в производство собственного киноконтента 7-8 миллиардов долларов.