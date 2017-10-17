Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Женский бой.
15 самых крутых женских кинодрак
Дьявол у аппарата.
10 фильмов об общении с духами
Доктор, откуда у вас такие картинки?
8 диснеевских мультфильмов со скрытыми сексуальными посланиями
Совпадение? Не думаю!
11 сюжетных «фишек», позаимствованных «Чудо-женщиной» у Marvel
Потерянное в переводе.
10 голливудских актрис с самыми сексапильными голосами
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Крупный игрок

17.10.2017 16:45
Крупный игрок

В 2018-м стриминговый сервис Netflix собирается как следует взяться за создание оригинальных фильмов ‒ по словам директора контент-отдела Теда Сарандоса, в грядущем году компания выпустит больше 80 картин, то есть по одной каждые 4 дня.

Среди этих проектов будут как недорогие фестивальные ленты с бюджетом до миллиона долларов, так и фильмы помасштабнее, например, фэнтези-боевик «Яркость» режиссера Дэвида Эйера с Уиллом Смитом в главной роли и гангстерский эпик «Ирландец» Мартина Скорсезе с бюджетом $100 миллионов.

В целом в 2018 году Netflix планирует вложить в производство собственного киноконтента 7-8 миллиардов долларов.

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

13.10.2017
Роберт Де Ниро и Аль Пачино на съемках «Ирландца» Скорсезе.
04.10.2017
Звезда «Людей Икс» вошла в состав «Ирландца» Скорсезе.
25.09.2017
Фото со съемок драмы «Ирландец» Мартина Скорсезе.
22.09.2017
Роберт Де Ниро на съемках «Ирландца» Мартина Скорсезе.
19.09.2017
Звезда «Большого куша» сыграет в «Ирландце» Мартина Скорсезе.

 

Свежие рецензии


Главное

Говорящие с призраками
08:00
Говорящие с призраками
12 лучших «воображаемых друзей» в кино и на ТВ
Мистер «Оскар»
16.10
Мистер «Оскар»
10 лучших фильмов продюсера Харви Вайнштейна
А теперь не смотри
15.10
А теперь не смотри
13 эпизодов известных сериалов, показ которых был отменен
Счастье для всех
14.10
Счастье для всех
10 детских мультсериалов, которые обожают взрослые
А ты правда продюсер?
13.10
А ты правда продюсер?
12 актеров, которых обманом заманили в фильм
Девушки с обложки
12.10
Девушки с обложки
15 актрис с обложек Playboy
Ну очень странные дела
10.10
Ну очень странные дела
13 фантастических фильмов и сериалов, вдохновленных реальными событиями
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 самых вопиющих воскрешений персонажей в сиквелах 10 самых вопиющих воскрешений персонажей в сиквелах
10 самых необычных охотников на вампиров в кино 10 самых необычных охотников на вампиров в кино
15 самых крутых музыкантов в кино 15 самых крутых музыкантов в кино
12 музыкальных конкурсов в современном кино 12 музыкальных конкурсов в современном кино
13 самых неожиданных способов попасть в фантастические миры 13 самых неожиданных способов попасть в фантастические миры
10 самых мрачных семейных фильмов 10 самых мрачных семейных фильмов

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть