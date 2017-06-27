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Лабиринт мага

27.06.2017 18:00
Лабиринт мага

Гильермо дель Торо может похвастаться одной из самых впечатляющих фильмографий в Голливуде, при этом режиссер успел отказаться от работы над множеством проектов. Во время визита на фестиваль Annecy во Франции дель Торо признался, что жалеет о своем отказе от постановки одной из частей «Гарри Поттера».

По словам режиссера, у него есть «самые невероятные возможности сказать “нет” крупным проектам».  Когда же у дель Торо спросили о том, сожалеет ли он об отказе от какого-либо фильма, постановщик ответил, что таких лент совсем немного, но среди них есть «Гарри Поттер».

И хотя Гильермо не уточнил, какую именно из 8 частей поттерианы у него был шанс поставить, ранее появлялись сообщения о том, что режиссеру предлагали заняться «Узником Азкабана». Это же подтвердил и снявший в итоге ленту Альфонсо Куарон, рассказывавший, что именно дель Торо уговорил его занять пост режиссера проекта.

 

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