Лазурная сатира

Завершился юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль, и члены жюри основного конкурса, возглавляемого Педро Альмодоваром, огласили список лауреатов киносмотра, триумфатором которого стал Рубен Эстлунд и его фильм «Квадрат».
● Золотая пальмовая ветвь: Рубен Эстлунд «Квадрат»
● Гран-при жюри: Робин Кампильо «120 ударов в минуту»
● Лучший режиссер: София Коппола «Роковое искушение»
● Лучшая мужская роль: Хоакин Феникс «Ты никогда не был здесь»
● Лучшая женская роль: Дайан Крюгер «На пределе»
● Приз жюри: Андрей Звягинцев «Нелюбовь»
● Лучший сценарий:
‒ Линн Рэмси «Ты никогда не был здесь»
‒ Гиоргос Лантимос «Убийство священного оленя»
● Золотая камера: Леонор Серай «Молодая женщина»
● Приз экуменического жюри: «Сияние» Наоми Кавасэ
● Приз ФИПРЕССИ: «120 ударов в минуту» реж. Робин Кампильо
ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД:
● Главный приз: «Человек чести» реж. Мохаммад Расулоф
● Лучший режиссер: Тэйлор Шеридан «Ветреная река»
● Приз жюри: Мишель Франко «Апрельские дочери»
● Лучшая актерская работа: Жазмин Тринка «Везучая»
● Особый приз за поэзию в кино: Матьё Амальрик «Барбара»
● Приз ФИПРЕССИ: «Теснота» Кантемир Балагов
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