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Лазурная сатира

28.05.2017 23:10
Лазурная сатира

Завершился юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль, и члены жюри основного конкурса, возглавляемого Педро Альмодоваром, огласили список лауреатов киносмотра, триумфатором которого стал Рубен Эстлунд и его фильм «Квадрат».

● Золотая пальмовая ветвь: Рубен Эстлунд «Квадрат»

● Гран-при жюри: Робин Кампильо «120 ударов в минуту»

● Лучший режиссер: София Коппола «Роковое искушение»

● Лучшая мужская роль: Хоакин Феникс «Ты никогда не был здесь»

● Лучшая женская роль: Дайан Крюгер «На пределе»

● Приз жюри: Андрей Звягинцев «Нелюбовь»

● Лучший сценарий:

Линн Рэмси «Ты никогда не был здесь»

Гиоргос Лантимос «Убийство священного оленя»

● Золотая камера: Леонор Серай «Молодая женщина»

● Приз экуменического жюри: «Сияние» Наоми Кавасэ

● Приз ФИПРЕССИ: «120 ударов в минуту» реж. Робин Кампильо
 

ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД:
 

● Главный приз: «Человек чести» реж. Мохаммад Расулоф

● Лучший режиссер: Тэйлор Шеридан «Ветреная река»

● Приз жюри: Мишель Франко «Апрельские дочери»

● Лучшая актерская работа: Жазмин Тринка «Везучая»

● Особый приз за поэзию в кино: Матьё Амальрик «Барбара»

● Приз ФИПРЕССИ: «Теснота» Кантемир Балагов
 

 

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