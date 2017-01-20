Лебединая песня

Последний раз Джек Николсон появлялся на широких экранах в драмеди «Как знать…» 2010-го года, и, судя по всему, эта роль станет для него последней. Как сообщил близкий друг и коллега актера, Питер Фонда, Николсон вряд ли решит вернуться в кино.

«Думаю, что Джек уже ушел на пенсию. Я не хочу говорить за него, но он проделал действительно огромную работу и справился с ней на отлично, по крайней мере, в финансовом плане», – поделился Питер.

Причиной ухода Николсона из профессии часто называется потеря памяти, которую официальные представители актера продолжают отрицать. «Иногда у людей бывают свои причины делать что-либо, но я не из тех, кто будет об этом выспрашивать», – добавил Фонда.