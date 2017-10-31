Легенда индейцев

На волне успеха недавней экранизации «Оно» студия Paramount активизировала создание новой киноверсии «Кладбища домашних животных» и уже подобрала для проекта режиссеров: ими стали Кевин Колш и Деннис Уидмайер (сериал «Крик», «Глаза звезды»).

Герой оригинального романа Стивена Кинга по имени Луис Крид въезжает в новый дом на обочине скоростного шоссе. Рядом раскинулся лес, где люди хоронят своих домашних питомцев, и по легенде, здесь же раньше находилось индейское кладбище. Когда кота Кридов задавливает грузовик, Луис тайком от родни закапывает его в лесу среди прочих могилок, чтобы через какое-то время с ужасом обнаружить, что животное вернулось домой. Это явно уже не тот прежний кот, он ведет себя странно, и от него попахивает, но Луис предпочитает ничего не говорить семье. А когда под грузовиком трагически гибнет его маленький сын, Крид уже знает, что делать.

Авторами сценария ремейка выступают Мэтт Гринберг («Седьмой сын», «1408») и Дэвид Кайганич («Кровавый ручей», «Суспирия»), в продюсерах значатся Лоренцо ди Бонавентура, Стивен Шнайдер, Марк Вахрадян и Александра Лёви.

Поскольку фильм находится на ранней стадии разработки, ни участники каста, ни дата премьеры ещё не утверждены.