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Легенды Мории

08.11.2017 12:50
Легенды Мории

Актер Шон Эстин, сыгравший в трилогии «Властелин Колец» хоббита Сэма Гэмджи, поделился с Entertainment Weekly своими мыслями о сериале по мотивам фэнтези-цикла Толкина, созданием которого планируют заняться Amazon Stuidos.

В то время как многие поклонники картин Питера Джексона приняли новость о создании телеверсии «Властелина Колец» без энтузиазма, Эстин заявил, что данная идея его «заинтриговала»: «Я говорил об этом уже очень давно: не пройдет и 12 лет после выхода [экранизации] “Властелина Колец”, как кто-нибудь решит выпустить ремейк. И люди всегда твердили, мол, “Нет, такие вещи переснимать нельзя, это же классика! Они никогда не достигнут того уровня!”. Но я считаю, что рано или поздно ремейк увидит свет. Поскольку это эпическая история, и персонажи очень сильно полюбились зрителям».

 

Шон продолжает: «Вопрос лишь в том, получится ли [у Amazon] пройти это испытание и подобрать нужную творческую команду, которая сможет реализовать свои собственные идеи, а не прогибаться под чужие? Всё-таки трудно создавать сериал подобного масштаба из-под палки».

Вариант возвращения к образу Сэма актер не рассматривает и хочет увидеть другого исполнителя этой роли. Также Эстин надеется, что сериал расскажет новый сюжет: «Шахты Мории часто упоминаются во “Властелине Колец”, и в трилогии “Хоббит” им тоже наверняка уделили внимание. Культура гномов и их подземного города так интересна… Я бы с удовольствием посмотрел 5-часовой сериал, посвященный этой теме».

 

Переговоры по поводу телеадаптации «Властелина Колец» проходят на самом высоком уровне: помимо представителей Warner Bros. и наследников Дж.Р.Р. Толкина в них лично участвует нынешний глава студии Amazon Джефф Безос. Проект находится на самой ранней стадии разработки, поэтому никакие подробности о сюжете, участниках каста и дате начала съемок / выхода сериала на экраны на данный момент не называются.


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