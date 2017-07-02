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Летучий Маверик

02.07.2017 11:00
Летучий Маверик

Вторая часть «Лучшего стрелка» получила дату релиза: лента с Томом Крузом в главной роли окажется на экранах 12 июля 2019 года, то есть через неделю после сиквела «Человека-паука: Возвращение домой» и за неделю до «Короля Льва».

К съемкам в продолжении «Лучшего стрелка» Круз надеется приступить сразу по завершению производства «Миссия: Невыполнима 6». Ожидается, что к своей роли вернется Вэл Килмер, а на место режиссера претендует Джозеф Косински, ранее работавший над сай-фаем «Обливион».

По словам продюсера Джерри Брукхаймер, сюжет будет посвящен теме резкого роста популярности дронов, в результате которого профессия пилота постепенно уходит в прошлое. «В целом атмосфера сиквела будет такой же, как и в первой картине… вернутся очки-авиаторы, жажда скорости, большие и быстрые самолеты», – сообщал ранее Том Круз.

 

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