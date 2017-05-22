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Лица в толпе

22.05.2017 17:30
Лица в толпе

Дебютный трейлер и постер экшен-драмы Алексея Пиманова «Крым» с Романом Курцыным и Евгенией Лаповой в главных ролях. Сюжет посвящен истории любви, разворачивающейся на фоне реальных событий «крымской весны» 2014 года.

Лента расскажет о жителе Севастополя и киевской журналистке, встретившихся в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале незадолго до событий «крымской весны» и влюбившихся в друг друга с первого взгляда. В непростые дни исторических перемен конфликт двух народов превращается в угрозу для чувств молодых людей, которым предстоит сделать непростой выбор между своей семьей, родиной и любовью.

Премьера драмы намечена на 17 августа.

 

 
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