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Личности МакЭвоя

23.01.2017 10:00
Личности МакЭвоя

Мистический триллер «Сплит» от режиссера М. Найт Шьямалана удачно стартовал в американском прокате, заработав за первый уик-энд 40 миллионов и попав на первую строчку бокс-офиса США. Кроме того, общие сборы ленты «Изгой-один: Звёздные Войны. Истории» наконец перешагнули отметку в $1 миллиард.

На втором месте стартовал боевик «Три икса: Мировое господство», собравший 20 миллионов долларов ($70,5 миллионов с учетом зарубежного проката). Драма «Скрытые фигуры» потеряла две позиции, и попала на третье место топа, принеся за неделю еще 16,3 миллиона долларов (суммарные сборы составляют $84,2 миллиона).

 

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