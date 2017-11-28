Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Любовные терзания.
10 лучших фильмов о садомазохизме
Утомленный «Оскарами».
7 лучших фильмов оператора Эммануэля Любецки
С пьедестала на бал.
15 спортсменов, ставших актерами
Чужие лавры 4.
15 режиссеров, не заслуживших «Оскар»
Что имеем – не храним.
12 незаслуженно закрытых сериалов
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Лицо Т’Чаллы

28.11.2017 17:30
Лицо Т’Чаллы

Опубликован зарубежный постер марвеловского блокбастера «Чёрная Пантера» с участием титульного героя в его новой маске-наморднике. Премьера ленты запланирована на 15 февраля 2018 года.

После событий фильма «Первый Мститель: Противостояние» Т’Чалла (Чедвик Боузман) возвращается к себе на родину ‒ изолированную и технически развитую африканскую страну Ваканду, чтобы возложить на себя полномочия нового лидера. Однако вскоре Т’Чалле приходится вступить в борьбу за трон, поскольку завладеть властью над Вакандой также стремятся многочисленные фракции. Когда два противника Т’Чаллы устраивают заговор с целью уничтожить страну, Чёрная Пантера решает объединиться с агентом ЦРУ Эвереттом К. Россом и членами организации «Дора Милахе», чтобы уберечь Ваканду от втягивания в новую мировую войну.

Режиссером выступил Райан Куглер («Крид: Наследие Рокки»), он же приложил руку к сценарию вместе с Джо Робертом Коулом. В актерском составе проекта также значатся Майкл Б. Джордан, Форест Уитакер, Лупита Нионго, Данай Гурира, Мартин Фриман, Энди Сёркис, Уинстон Дьюк, Дэниэл Кэлууя, Флоренс Касумба, Анджела БассеттЛетиша РайтАтандва Кани и Стерлинг К. Браун.

 


 0

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Фоторепортаж: Презентации фильмов MARVEL «Тор: Рагнарёк» и «Чёрная Пантера» на на международном фестивале поп-культуры Comic Con
24.07.2017

Фоторепортаж: Презентации фильмов MARVEL «Тор: Рагнарёк» и «Чёрная Пантера» на на международном...

В субботу, 22 июля, на международном фестивале поп-культуры Comic Con в г.Сан Диего, шт. Калифорния, были представлены новые эксклюзивные материалы к предстоящим блокбастерам MARVEL «Тор:...  →

Новости по теме

19.11.2017
Кадр из блокбастера «Чёрная Пантера» с Чедвиком Боузманом.
17.11.2017
Международный трейлер кинокомикса «Чёрная Пантера» от Marvel.
10.11.2017
Порция персонажных постеров экшена «Чёрная Пантера» от Marvel.
26.10.2017
Кевин Файги ответил на критику в адрес киновселенной Марвел.
16.10.2017
Вышел второй трейлер супергеройского экшена «Чёрная Пантера».

Свежие рецензии


Главное

Знаете ли вы, кто этот мощный старик?
27.11
Знаете ли вы, кто этот мощный старик?
12 самых ярких экранных дедушек
Кинопремьеры месяца. Декабрь
26.11
Кинопремьеры месяца. Декабрь
10 главных фильмов декабря 2017 года
Тут и сказочке конец…
25.11
Тут и сказочке конец…
15 кинофраншиз, которые завершились в 2017 году
Свет в конце туннеля
24.11
Свет в конце туннеля
10 лучших фильмов и сериалов о загробных мирах
Опять эта неизвестность…
23.11
Опять эта неизвестность…
10 вопросов, которые остались в «Лиге справедливости» без ответа
Голыми руками
20.11
Голыми руками
13 лучших экранных супергероев, не имеющих суперспособностей
Обмани меня!
19.11
Обмани меня!
10 лучших трейлеров разочаровавших картин
 

Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

20 самых памятных открывающих фраз 20 самых памятных открывающих фраз
10 персонажей экранизаций, которые в кино совсем не такие, как в оригинале 10 персонажей экранизаций, которые в кино совсем не такие, как в оригинале
15 фильмов, в которых мог сыграть Киану Ривз 15 фильмов, в которых мог сыграть Киану Ривз
10 лучших трейлеров разочаровавших картин 10 лучших трейлеров разочаровавших картин
13 фильмов, в которых мог сняться Роберт Дауни-мл. 13 фильмов, в которых мог сняться Роберт Дауни-мл.
12 звезд, изуродовавших себя пластическими операциями 12 звезд, изуродовавших себя пластическими операциями

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть