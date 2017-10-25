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Лидер Скруллов

25.10.2017 11:25
Лидер Скруллов

Бен МендельсонИзгой-один», «По волчьим законам») рассматривается на роль главного злодея в фильме «Капитан Марвел». Если переговоры завершатся успешно, то актер сыграет лидера Скруллов.

В отличие от подавляющего большинства проектов из киновселенной Марвел, действие ленты развернется в прошлом, а именно в 1990-е годы. Нас ждет появления чуть более молодого Ника Фьюри, причем в этот раз носить повязку Сэмюэлю Л. Джексону не придется – его персонаж будет полностью зрячим. Центральными злодеями выступят Скруллы – межгалактическая раса зеленых гуманоидов, а также заклятых врагов Крии, способных превращаться в живые организмы и предметы.

Главная героиня картины, Кэрол Денверс (Бри Ларсон), впервые появилась в комиксах в 1968 году. Дослужившись до майора ВВС США, Кэрол стала работать на Ника Фьюри, пока однажды взрыв психо-магнетонного устройства не привел к трансформации Денверс в гибрид человека и Крии. Так Кэрол Денверс стала Мисс Марвел, а позднее Двойной Звездой и новым Капитаном Марвел.

Режиссерами супергеройского блокбастера выступят Анна Боуден и Райан ФлекПрогулка по Миссисипи»). Последнюю версию сценария создала Женева Робертсон-Дворет, переписавшая ранний скрипт от Мег ЛеФовГоловоломка») и Николь ПерлманСтражи Галактики»).

Премьера «Капитана Марвел» запланирована на 8 марта 2019 года.

 

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