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Ловушка в Ираке

28.05.2017 19:40
Ловушка в Ираке

Новый отрывок из психологического триллера «Стена» Дага Лаймана, действие которого разворачивается во время войны в Ираке. Каст проекта составили Аарон Тейлор-Джонсон, Джон Сина и Лэйт Накли.

В центре повествования находятся двое американских военных, засеченных вражеским иракским снайпером, при этому одному из солдат удается поймать радиочастоту иракца. Между противниками находится лишь полуразрушенная бетонная стена, поэтому исход битвы зависит не столько от физической силы, сколько от находчивости и силы воли вражеских сторон.

Дата релиза «Стены» в российском прокате не называется.

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