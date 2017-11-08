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Ложь о Вьетнаме

08.11.2017 09:00
Ложь о Вьетнаме

Дебютный трейлер драмы «Секретное досье» от режиссера Стивена Спилберга. В актерский состав вошли Том ХэнксМэрил СтрипСара ПолсонБоб ОденкёркЭлисон БриБрэдли Уитфорд, Кэрри Кун, Джесси ПлемонсМэттью РисБрюс Гринвуд и другие.

В центре внимания окажется скандал 1971 года, когда по решению редактора The Washington Post Бена Брэдли (Том Хэнкс) и издателя Кэтрин Грэм (Мэрил Стрип) были опубликованы секретные документы Министерства обороны США. Так называемые «Документы Пентагона» не предназначались для прессы, но были переданы бывшим сотрудником госдепартамента Дэниелом Эллсбергом, настроенным против войны во Вьетнаме. В них утверждалось, что администрация президента Линдона Джонсона лгала общественности и конгрессу об участии США во вьетнамской войне, а администрация Ричарда Никсона тайно предпринимала действия по эскалации военного конфликта. Позднее представители правительства пытались остановить публикацию документов, и помощник Генерального прокурора США Уильяма Ренквист даже передал дело в Верховный суд, который, однако, вынес решение в пользу газеты.

Над сценарием работала новичок Лиз Ханна, чей скрипт оказался в «Чёрном списке» 2016 года. Продюсерами ленты выступили Эми Паскаль («Человек-паук: Возвращение домой»), Кристи Макоско Кригер («Шпионский мост») и сам Спилберг.

Премьера «Секретного досье» намечена на 22 декабря, в российском прокате картина окажется 1 февраля 2018 года.


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