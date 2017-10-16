Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Этот город – самый жуткий город на земле.
13 самых опасных городов в кино
Ангелы и демоны.
15 лучших оккультных телесериалов
Самые ожидаемые фильмы августа 2014 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы августа 2014 года
Не только любовь!
10 лучших необычных романтических комедий
Старая-старая сказка.
7 инкарнаций Золушки
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Ложная акция

16.10.2017 18:05
Ложная акция

Несколько недель назад Николас Кейдж стал лицом специальной серии японских снэков от Riska, выпущенной в рамках промокампании комедии «Миссия: Неадекватна». Однако теперь выяснилось, что сам актер даже не слышал об этой акции, а Riska вовсе не имели права помещать фото Кейджа на упаковки своих кукурузных закусок, сообщило агентство FilmNation International.

Планировалось, что кукурузные снэки под названием «Nicolastick» можно будет приобрести, купив билет на показ «Миссии: Неадекватна» стоимостью 10 долларов в одном из трех кинотеатров, участвующих в акции. Теперь же бонусные закуски, судя по всему, останутся «без лица».

 

«Господин Кейдж не был осведомлен о создании данного продукта и не давал разрешение на использование его фото таким образом», ‒ говорится в заявлении FilmNation. «Все стороны, ответственные за выпуск и анонс данного промопродукта, искренне извиняются за использование образа господина Кейджа и за любой вред, который мог быть нанесен ему, его имиджу и репутации».

Впрочем, до этого Николас Кейдж уже принимал участие в японской рекламе ‒ в 2006 году актер появился в серии характерных промороликов, снятых для компании Sankyo, где рекламировал игровые автоматы Pachinko.

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Секретный ингредиент. 10 голливудских актеров, улучшающих любой фильм одним своим присутствием (Евгений Ухов, Film.ru)
05.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Секретный ингредиент

В американском кинопроме есть несколько артистов, обладающих сверхъестественными способностями, любой фильм, в который их приглашают, они если не улучшают, то превращают в заметное событие  →
Эти странные звезды . 10 самых эксцентричных голливудских знаменитостей (Борис Иванов, Film.ru)
29.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Эти странные звезды

Бывший герой «Трансформеров» Шайа Лабаф в последнее время преимущественно известен разного рода странными выходками и неоднозначными арт-проектами. А кто еще из знаменитых голливудцев...  →
Развод и девичья фамилия. 10 самых коротких голливудских браков (Борис Иванов, Film.ru)
08.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Развод и девичья фамилия

Голливудские романтические отношения редко бывают долговечными, и даже заключение брака не гарантирует, что союз просуществует долго. Кто из знаменитостей быстрее всего перешел от свадьбы к разводу?  →
Берегитесь, мистер Бин!. Рецензия на фильм «Миссия: Неадекватна» (Евгений Ухов, Film.ru)
29.11.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Рецензия на фильм «Миссия: Неадекватна»

Не слишком ровная сатирическая комедия, любопытная пышной игрой Николаса Кейджа и реальной сценарной подложкой  →
Все, что нажито непосильным трудом. 16 голливудских звезд-коллекционеров (Евгений Ухов, Film.ru)
26.11.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Все, что нажито непосильным трудом

В Голливуде полно коллекционеров, и собирают актеры и режиссеры самые неожиданные вещи. С некоторыми «звездными» коллекциями мы вас сегодня и познакомим  →
показать еще

Новости по теме

03.10.2017
Человек-мем Николас Кейдж стал лицом японских снэков.
08.09.2017
Николас Кейдж на первом кадре из боевика «Мэнди».
11.07.2017
Джонни Депп должен был сыграть в «Без лица» вместо Траволты.
10.02.2017
Рэпер Coolio должен был сыграть Пугало в «Бэтмене» Шумахера.
09.02.2017
Постер фильма ужасов «Мама и папа» с Николасом Кейджем.

 

Свежие рецензии


Главное

Говорящие с призраками
08:00
Говорящие с призраками
12 лучших «воображаемых друзей» в кино и на ТВ
Мистер «Оскар»
16.10
Мистер «Оскар»
10 лучших фильмов продюсера Харви Вайнштейна
А теперь не смотри
15.10
А теперь не смотри
13 эпизодов известных сериалов, показ которых был отменен
Счастье для всех
14.10
Счастье для всех
10 детских мультсериалов, которые обожают взрослые
А ты правда продюсер?
13.10
А ты правда продюсер?
12 актеров, которых обманом заманили в фильм
Девушки с обложки
12.10
Девушки с обложки
15 актрис с обложек Playboy
Ну очень странные дела
10.10
Ну очень странные дела
13 фантастических фильмов и сериалов, вдохновленных реальными событиями
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 лучших картин о взятии заложников 10 лучших картин о взятии заложников
15 звезд, которым популярность изменила внешность 15 звезд, которым популярность изменила внешность
13 киноштампов, выпадающих из реальности 13 киноштампов, выпадающих из реальности
Еще 10 кинофильмов, выросших из короткометражек Еще 10 кинофильмов, выросших из короткометражек
14 будущих хоррор-сиквелов 14 будущих хоррор-сиквелов
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы мая 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы мая 2014 года

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть