Ложная акция

Несколько недель назад Николас Кейдж стал лицом специальной серии японских снэков от Riska, выпущенной в рамках промокампании комедии «Миссия: Неадекватна». Однако теперь выяснилось, что сам актер даже не слышал об этой акции, а Riska вовсе не имели права помещать фото Кейджа на упаковки своих кукурузных закусок, сообщило агентство FilmNation International.

Планировалось, что кукурузные снэки под названием «Nicolastick» можно будет приобрести, купив билет на показ «Миссии: Неадекватна» стоимостью 10 долларов в одном из трех кинотеатров, участвующих в акции. Теперь же бонусные закуски, судя по всему, останутся «без лица».

«Господин Кейдж не был осведомлен о создании данного продукта и не давал разрешение на использование его фото таким образом», ‒ говорится в заявлении FilmNation. «Все стороны, ответственные за выпуск и анонс данного промопродукта, искренне извиняются за использование образа господина Кейджа и за любой вред, который мог быть нанесен ему, его имиджу и репутации».

Впрочем, до этого Николас Кейдж уже принимал участие в японской рекламе ‒ в 2006 году актер появился в серии характерных промороликов, снятых для компании Sankyo, где рекламировал игровые автоматы Pachinko.