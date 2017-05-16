Лучшие модели

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16.05.2017 16:30
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Порция стилизованных промо «Чужого: Завет» с участием андроида Уолтера в исполнении Майкла Фассбендера. В российском прокате новый sci-fi хоррор Ридли Скотта окажется в этот четверг.

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». В актерский состав вошли Кэтрин Уотерстон, Нуми РапасБилли Крудап, Дэнни МакБрайдЭми СейметцДемиан Бишир, Натаниэль Дин, Кэлли Эрнандес, Гай Пирс, Кармен Эджого, Горан Д. Клюе и Джеймс Франко в роли капитана Брэнсона.

 

 

 

 

 

 

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