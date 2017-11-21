Любовь Реми

К актерскому составу кинокомикса «Гамбит» из вселенной Людей Икс присоединилась Лиззи Каплан («Дрянные девчонки», «Мастера секса»), которой предстоит сыграть мутантку по имени Белла Донна Будро ‒ возлюбленную главного героя Реми Лебо (Ченнинг Татум).
Режиссерское кресло проекта займет Гор Вербински («Пираты Карибского моря», «Одинокий рейнджер»). Последнюю версию сценария написал Рейд Каролин, уже работавший с Татумом над лентой «Супер Майк». Подробности о сюжете и других участниках каста не разглашаются, но, по слухам, роль суперзлодея Мистера Синистера предлагают Дэниэлу Крэйгу.
В широком прокате «Гамбит» окажется 14 февраля 2019 года.
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