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Любовь Реми

21.11.2017 13:00
Любовь Реми

К актерскому составу кинокомикса «Гамбит» из вселенной Людей Икс присоединилась Лиззи КапланДрянные девчонки», «Мастера секса»), которой предстоит сыграть мутантку по имени Белла Донна Будро ‒ возлюбленную главного героя Реми Лебо (Ченнинг Татум).

Режиссерское кресло проекта займет Гор ВербинскиПираты Карибского моря», «Одинокий рейнджер»). Последнюю версию сценария написал Рейд Каролин, уже работавший с Татумом над лентой «Супер Майк». Подробности о сюжете и других участниках каста не разглашаются, но, по слухам, роль суперзлодея Мистера Синистера предлагают Дэниэлу Крэйгу.

В широком прокате «Гамбит» окажется 14 февраля 2019 года.

 


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