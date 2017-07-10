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Мафия демонов

10.07.2017 17:00
Мафия демонов

На прошлой неделе Брюс Кэмпбелл посетил премию «Сатурн», где поделился подробностями о третьем сезоне «Эша против Зловещих мертвецов». В частности актер рассказал, что сюжет сосредоточится на дочери Эша, которую главный герой будет спасать от мстительных дедайтов.

«Финал третьего сезона – это настоящий прыжок с обрыва, после него мир уже никогда не будет прежним… Произойдет кое-какая масштабная хрень. У Эша есть дочь. И она по уши в неприятностях, поскольку на нее ведется охота. Демоны же точно как мафия – обязательно придут за твоей семьей. В общем, Эш теперь не только спасает мир, но и воспитывает свою дочь-подростка. Неуправляемого подростка…», – говорит Кэмпбелл.

Возвращение разудалой мясорубки состоится этой осенью, однако о точной дате релиза третьего сезона Starz пока что молчат.

 

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