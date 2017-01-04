Магнат фаст-фуда

Вышел третий трейлер байопика «Основатель» о создателе ресторанов быстрого питания McDonald’s. Главную роль, бизнесмена Рэя Крока, позаимствовавшего у братьев Макдональдов концепцию фаст-фуда и основавшего первый ресторан сети, исполнил Майкл Китон.
Режиссером ленты выступил Джон Ли Хенкок («Спасти мистера Бэнкса»), сценарий написал Роберт Сигел, автор «Рестлера». Кроме Китона в касте значатся Патрик Уилсон, Ник Офферман, Линда Карделлини, Би. Джей Новак, Джон Кэрролл Линч и Лора Дерн, воплощающая образ жены Рэя Крока.
Выход «Основателя» на экраны ожидается в конце января.
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