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Магнат фаст-фуда

04.01.2017 13:21
Магнат фаст-фуда

Вышел третий трейлер байопика «Основатель» о создателе ресторанов быстрого питания McDonald’s. Главную роль, бизнесмена Рэя Крока, позаимствовавшего у братьев Макдональдов концепцию фаст-фуда и основавшего первый ресторан сети, исполнил Майкл Китон.

Режиссером ленты выступил Джон Ли Хенкок («Спасти мистера Бэнкса»), сценарий написал Роберт Сигел, автор «Рестлера». Кроме Китона в касте значатся Патрик УилсонНик ОфферманЛинда КарделлиниБи. Джей НовакДжон Кэрролл Линч и Лора Дерн, воплощающая образ жены Рэя Крока.

Выход «Основателя» на экраны ожидается в конце января.

 

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