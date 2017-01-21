Марш мясоедов

В Сети оказались три отрывка из фильма ужасов «Сырое». Сюжет хоррора повествует о юной вегетарианке, которая ощутила нестерпимую тягу к мясу после прохождения кровожадного ритуала в ветеринарной школе.

Девушка-подросток Жюстин (Гаранс Мариллье) обучается в ветеринарной школе, пойдя по стопам своих родителей. Воспитанная вегетарианкой, девушка внезапно начинает подвергаться давлению в школе – её заставляют хотя бы один раз попробовать мясо. В итоге Жюстин сдается, обнаруживая в себе нестерпимую и безграничную тягу к мясу, скрывавшуюся все это время в самых темных и потаенных уголках её сознания.

Режиссером и сценаристом картины выступила Джулия Дукорно, для которой «Сырое» стало дебютной работой в кино. Впервые фильм был показан на последнем Каннском кинофестивале, где выиграл приз ФИПРЕССИ. В американском прокате «Сырое» стартует 10 марта, российская дата релиза еще не назначена.