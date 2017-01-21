Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Чужие лавры 4.
15 режиссеров, не заслуживших «Оскар»
Ищите и найдете.
13 «пасхальных яиц» для самых внимательных зрителей
Невменяемая любовь.
10 худших клише романтических комедий
Денег много не бывает.
10 самых крупных актерских заработков
Жутко, громко, запредельно, близко.
13 лучших документальных фильмов о музыке
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Марш мясоедов

21.01.2017 20:00
Марш мясоедов

В Сети оказались три отрывка из фильма ужасов «Сырое». Сюжет хоррора повествует о юной вегетарианке, которая ощутила нестерпимую тягу к мясу после прохождения кровожадного ритуала в ветеринарной школе.

Девушка-подросток Жюстин (Гаранс Мариллье) обучается в ветеринарной школе, пойдя по стопам своих родителей. Воспитанная вегетарианкой, девушка внезапно начинает подвергаться давлению в школе – её заставляют хотя бы один раз попробовать мясо. В итоге Жюстин сдается, обнаруживая в себе нестерпимую и безграничную тягу к мясу, скрывавшуюся все это время в самых темных и потаенных уголках её сознания.

Режиссером и сценаристом картины выступила Джулия Дукорно, для которой «Сырое» стало дебютной работой в кино. Впервые фильм был показан на последнем Каннском кинофестивале, где выиграл приз ФИПРЕССИ. В американском прокате «Сырое» стартует 10 марта, российская дата релиза еще не назначена.

 

Опрос Film.ru

?
Понравились ли вам отрывки из арт-хоррора «Сырое»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

12.01.2017
Бесцензурный трейлер фильма ужасов «Сырое».
07.12.2016
Плакат артхаусного фильма ужасов «Сырое».
06.07.2016
Триллер «Сырое» попадет в мировой прокат.

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 подвигов, совершенных под воздействием алкоголя 12 подвигов, совершенных под воздействием алкоголя
15 фильмов, не рекомендуемых верующим 15 фильмов, не рекомендуемых верующим
12 фильмов, профинансированных оригинальными способами 12 фильмов, профинансированных оригинальными способами
16 лучших фильмов, длящихся меньше 90 минут 16 лучших фильмов, длящихся меньше 90 минут
10 фильмов, снимавшихся тремя и более режиссерами 10 фильмов, снимавшихся тремя и более режиссерами
12 ролей, сыгранных из любви к деньгам 12 ролей, сыгранных из любви к деньгам

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть